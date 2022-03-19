Формула-1. Гран-при Бахрейна. Квалификация. Онлайн-трансляция

Сегодня, 19 марта, состоится квалификация первого этапа сезона-2022 чемпионата мира Формулы-1 — Гран-при Бахрейна. Этап принимает Международный автодром Бахрейна в Сахире. Начало квалификации запланировано на 18:00 по московскому времени.



В сезоне-2021 Формулы-1 чемпионом стал голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, для которого этот титул стал первым в карьере. Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин не набрал ни одного очка и остался на 21-й позиции. В сезоне-2022 в чемпионате мира не будет ни одного представителя России.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию квалификационных заездов. Следить за ней можно будет, перейдя по нижеприведённой ссылке.



Формула-1. Гран-при Бахрейна. Онлайн-трансляция квалификации