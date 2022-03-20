Формула-1. Гран-при Бахрейна. Онлайн-трансляция гонки начнётся в 18:00
Поделиться
Сегодня, 20 марта, на Международном автодроме Бахрейна в Сахире состоится гонка первого этапа сезона-2022 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Бахрейна.
В сезоне-2021 Формулы-1 чемпионом стал голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, для которого этот титул стал первым в карьере. Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин не набрал ни одного очка и остался на 21-й позиции. В 2022 году в чемпионате мира не будет ни одного представителя России.
Начало гонки запланировано на 18:00 по московскому времени. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой вы сможете, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой.
Формула-1. Гран-при Бахрейна — 2022. Онлайн-трансляция гонки
Комментарии
- 20 марта 2022
-
14:03
-
13:12
-
13:00
-
12:43
-
12:08
-
12:05
-
11:58
-
11:06
-
10:34
-
09:54
-
00:46
- 19 марта 2022
-
23:57
-
23:04
-
22:58
-
22:50
-
22:46
-
22:41
-
22:37
-
22:31
-
21:50
-
21:46
-
21:39
-
21:36
-
21:34
-
21:21
-
21:17
-
20:34
-
20:25
-
20:24
-
20:20
-
19:56
-
19:04
-
18:32
-
17:26
-
16:50
Партнерский контент