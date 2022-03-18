Ферстаппен — о «Мерседесе»: у них ужасная машина. Думаю, они будут последними

Голландский гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен оставил ироничный комментарий относительно высказываний представителей «Мерседеса» о темпе своей команды. Ранее с такими словами выступал, в частности, британец Льюис Хэмилтон.



«Я думаю, они будут последними! Судя по их комментариям, мне кажется, что у них ужасная машина. И она у них такая начиная с предсезонных тестов 2017 года», — приводятся слова Ферстаппена на странице Autosport в «Твиттере».



Напомним, сегодня, 18 марта, состоятся пятничные тренировки первого этапа сезона-2022 Формулы-1 — Гран-при Бахрейна. Первая сессия свободной практики стартует в 15:00 по московскому времени, вторая начнётся в 18:00 мск.



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