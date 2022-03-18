Хэмилтон рассказал, как Расселл влился в «Мерседес»

Семикратный чемпион Формулы-1, британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался о своём новом напарнике — Джордже Расселле.



«Джордж здорово вписался в команду. Мы и раньше часто работали вместе. Бывало, он сидел позади меня на брифингах с инженерами и наблюдал за всем, что я делаю. Он всех знал, так что в целом всё идёт гладко. Мы работаем, много общаемся на тему настроек, так что всё, повторюсь, продвигается хорошо.



Думаю, Джордж невероятно талантлив от природы. Он кажется очень искренним. Полагаю, сейчас он сосредоточен на том, чтобы стать наилучшим командным игроком. По крайней мере, я так вижу. И признаюсь, каждому члену команды это нравится», — приводит слова Хэмилтона издание GPFans.

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