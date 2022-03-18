Пьер Гасли выступит в шлеме в цветах флага Украины. Фото

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли разместил новый пост на своей официальной странице в «Твиттере», показав фото шлема, в котором он выступит на ближайшем Гран-при Бахрейна Формулы-1.



«Конфликт на Украине угрожает жизням детей, многим из которых сейчас срочно нужна помощь, чтобы добраться до безопасного места. Им нужна наша поддержка», — написал Гасли, призвав подписчиков делать пожертвования через UNICEF.

Напомним, сегодня, 18 марта, состоятся пятничные тренировки первого этапа сезона-2022 Формулы-1 — Гран-при Бахрейна. Первая сессия свободной практики стартует в 15:00 по московскому времени, вторая начнётся в 18:00 мск.



Ранее Гасли высказался по поводу предсезонных тестов в Бахрейне, отметив, что команда выполнила всю программу, которую запланировала на три дня.