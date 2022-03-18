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«Это моя история». Льюис Хэмилтон изменил цвета своего шлема. Фото

«Это моя история». Льюис Хэмилтон изменил цвета своего шлема. Фото
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Семикратный чемпион Формулы-1, британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон разместил новый пост в своём «инстаграме», показав шлем, в котором будет выступать в новом сезоне.

«Через шлем, в котором я буду выступать в этом году, я хотел продемонстрировать любовь к своим начинаниям. Как бы сильно я ни любил фиолетовый и чёрный, жёлтый цвет — это моя история. Я вступаю в этот сезон с той же самоотдачей, энтузиазмом и страстью, которые были у меня в те далёкие времена, когда я занимался картингом», — написал Хэмилтон.

Ранее Хэмилтон поделился мыслями о своём новом напарнике — Джордже Расселле, рассказав, как он влился в команду.

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