Гасли стал лучшим по итогам 1-й тренировки ГП Бахрейна, Ферстаппен — 5-й, Хэмилтон — 7-й

В Сахире завершилась первая свободная практика Гран-при Бахрейна Формулы-1. Лучшее время по её итогам показал пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли. Второй результат у гонщика команды «Феррари» Шарля Леклера, топ-3 замкнул ещё один представитель «Феррари» Карлос Сайнс. При этом француз, в отличие от пилотов «Скудерии», использовал шины «софт».
Новоиспечённый чемпион Формулы-1, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал пятым, также ограничившись шинами «медиум». Семикратный чемпион «Королевских гонок» Льюис Хэмилтон на «Мерседесе» продемонстрировал седьмой результат, несмотря на «софт».
Формула-1. Гран-при Бахрейна. Первая тренировка:
1. Пьер Гасли («Альфа Таури») – 1.34,193.
2. Шарль Леклер («Феррари») +0,364.
3. Карлос Сайнс («Феррари») +0,418.
4. Джордж Расселл («Мерседес») +0,436.
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,549.
6. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0,621.
7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,750.
8. Фернандо Алонсо («Альпин») +0,807.
9. Юки Цунода («Альфа Таури») +0,835.
10. Серхио Перес («Ред Булл») +0,857.
11. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +0,860.
12. Эстебан Окон («Альпин») +0,958.
13. Николас Латифи («Уильямс») +1,451.
14. Нико Хюлькенберг («Астон Мартин») +1,622.
15. Алекс Албон («Уильямс») +1,730.
16. Ландо Норрис («Макларен») +2,111.
17. Даниэль Риккардо («Макларен») +2,209.
18. Мик Шумахер («Хаас») +2,343.
19. Кевин Магнуссен («Хаас») +2,611.
20. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – без времени.
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