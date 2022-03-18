Бакстон — о результатах 1-й тренировки ГП Бахрейна: в «Мерседесе» действительно не шутили

Британский журналист Уилл Бакстон дал комментарий относительно результатов первой тренировки Гран-при Бахрейна. Напомним, лучшим по её итогам стал пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли. Шарль Леклер и Карлос Сайнс, представляющие «Феррари», показали второй и третий результат соответственно.
«Да, я понимаю, что это только первая свободная практика, и да, условия для оставшейся части уик-энда нерепрезентативны, но всё же скорость «Феррари» и «Ред Булл», а также тот факт, что они даже не использовали мягкие шины, внушают опасения. Похоже, в «Мерседесе» действительно не шутили, — написал Бакстон в своём «твиттере».
Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон по итогам первой тренировки показал седьмое время, его напарник, Джордж Расселл, — четвёртое. Макс Ферстаппен («Ред Булл») был пятым, его партнёр по команде Серхио Перес — 10-м.
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