Расселл: на решение проблем с машиной может уйти до пяти месяцев

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл признался, что для решения проблемы с машиной команде может потребоваться до пяти месяцев.



«Я думаю, что пока мы не в той форме, в которой хотели бы быть. Мы постоянно что-то пробуем, но у нас нет такого инструмента, который бы вдруг решил все проблемы по щелчку пальцев. То, что мы попробуем сегодня, может решить проблему. Но если нет, то может потребоваться ещё три, четыре или пять месяцев дополнительной работы для полного понимания происходящего. Это тяжело выяснить во время тренировок.



Надеюсь, что мы сможем разобраться как можно раньше. Но я думаю, что даже в таком положении мы сможем бороться за хорошие позиции», — приводит слова Джорджа Расселла Motor Sport Magazine.