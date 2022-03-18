Ферстаппен прокомментировал скорость «Феррари» и высказался о квалификации
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Пилот «Ред Булл», чемпион мира 2021 года Макс Ферстаппен подвёл итоги пятничных тренировок первого этапа чемпионата мира 2022 года Гран-при Бахрейна.
«Ощущения от машины сегодня были хорошими. У нас был плавный день, я доволен, и мы также попробовали ряд вещей — похоже, они сработали. Вы можете видеть, что «Феррари» сильно атакует и очень близка к нам, что восхищает. Но нам ещё нужно подождать и посмотреть, какие у кого были режимы моторов, ведь никто ещё не выдавал квалификационный режим — думаю, все могут выжать намного больше.
Хорошо видеть, что команды в целом ближе друг к другу. Все хотят видеть именно это, и я думаю, что с течением времени команды будут расположены ещё плотнее», — цитирует Ферстаппена официальный сайт команды.
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