Расселл: «Мерседес» находится на одном уровне с «Альфа Таури» и «Альфа Ромео»

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл поделился впечатлениями от пятничных тренировок Гран-при Бахрейна.
«Думаю, что более чем очевидно, что мы не на том уровне, на котором хотелось бы быть. Мы добились определённого прогресса, если говорить о некоторых проблемах, но темпа у нас сейчас нет. Нужно внимательно изучить данные, чтобы понять, почему мы столкнулись с такими проблемами. Мы сильно отстаём от «Ред Булл» и «Феррари» и, кажется, находимся на одном уровне с «Альфа Таури» и «Альфа Ромео», если не хуже.
Не стоит сильно высоко оценивать мой четвёртый результат. Это не показательный момент. Мы на секунду медленнее конкурентов. Думаю, мы изучим данные и поймём, в чём дело. Но я пока недоволен машиной. Впереди много работы», — приводит слова Расселла Motorsport Italia.
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