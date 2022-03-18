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Расселл: «Мерседес» находится на одном уровне с «Альфа Таури» и «Альфа Ромео»

Расселл: «Мерседес» находится на одном уровне с «Альфа Таури» и «Альфа Ромео»
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл поделился впечатлениями от пятничных тренировок Гран-при Бахрейна.

«Думаю, что более чем очевидно, что мы не на том уровне, на котором хотелось бы быть. Мы добились определённого прогресса, если говорить о некоторых проблемах, но темпа у нас сейчас нет. Нужно внимательно изучить данные, чтобы понять, почему мы столкнулись с такими проблемами. Мы сильно отстаём от «Ред Булл» и «Феррари» и, кажется, находимся на одном уровне с «Альфа Таури» и «Альфа Ромео», если не хуже.

Не стоит сильно высоко оценивать мой четвёртый результат. Это не показательный момент. Мы на секунду медленнее конкурентов. Думаю, мы изучим данные и поймём, в чём дело. Но я пока недоволен машиной. Впереди много работы», — приводит слова Расселла Motorsport Italia.

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