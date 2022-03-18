Леклер выразил надежду, что поборется за поул-позишен на Гран-при Бахрейна

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал второй результат во второй пятничной практике Гран-при Бахрейна.



«Да, никто сегодня не ехал на пределе возможностей машины, но не было и никаких негативных сюрпризов, что хорошо. Похоже, мы более-менее в игре. Это заставляет меня слегка улыбаться, но завтра ещё много работы. Надеюсь, мы сможем побороться за поул.



Я вполне уверен в машине. Сегодня мы проверяли пределы возможностей, чтобы не допустить таких же ошибок завтра. Сегодня я проехал быстрейший круг на втором круге, так что думаю, что какой-то запас ещё остаётся — всё неплохо. Нам нужно сделать ещё один шаг вперёд завтра, и тогда, надеюсь, наша машина позволит сражаться», — приводит слова Леклера официальный сайт Формулы-1.

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