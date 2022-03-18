Леклер выразил надежду, что поборется за поул-позишен на Гран-при Бахрейна
Поделиться
Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал второй результат во второй пятничной практике Гран-при Бахрейна.
«Да, никто сегодня не ехал на пределе возможностей машины, но не было и никаких негативных сюрпризов, что хорошо. Похоже, мы более-менее в игре. Это заставляет меня слегка улыбаться, но завтра ещё много работы. Надеюсь, мы сможем побороться за поул.
Я вполне уверен в машине. Сегодня мы проверяли пределы возможностей, чтобы не допустить таких же ошибок завтра. Сегодня я проехал быстрейший круг на втором круге, так что думаю, что какой-то запас ещё остаётся — всё неплохо. Нам нужно сделать ещё один шаг вперёд завтра, и тогда, надеюсь, наша машина позволит сражаться», — приводит слова Леклера официальный сайт Формулы-1.
Комментарии
- 18 марта 2022
-
23:59
-
23:54
-
23:50
-
23:48
-
23:44
-
23:36
-
23:31
-
23:27
-
22:58
-
21:48
-
20:46
-
20:28
-
19:01
-
18:54
-
17:12
-
16:37
-
16:02
-
14:47
-
14:32
-
13:40
-
12:37
-
11:55
-
11:23
-
10:45
-
09:32
-
00:58
-
00:08
- 17 марта 2022
-
22:58
-
21:48
-
20:48
-
20:41
-
20:07
-
19:47
-
19:41
-
18:29
Партнерский контент