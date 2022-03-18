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Хэмилтон получил денежный штраф за пропуск церемонии награждения

Хэмилтон получил денежный штраф за пропуск церемонии награждения
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Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон был оштрафован на $ 55 тыс. за то, что он пропустил церемонию награждения пилотов по итогам сезона-2021. Накануне Хэмилтон провёл встречу с президентом ФИА Мохаммедом бен Сулайемом.

«На встрече обсудили обстоятельства, которые привели к отсутствию Хэмилтона на церемонии награждения. Льюис признал, что важно отмечать достижения вместе с призёрами других гоночных серий, а президент ФИА напомнил Льюису о том, что нужно следовать принципам спортивного поведения, особенно учитывая его статус в автоспорте», — гласит заявление ФИА.

По договорённости сторон штраф будет пущен на благотворительность — средства будут отправлены обучающимся из неблагополучных семей для получения квалификации, связанной с автоспортом.

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