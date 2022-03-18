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Хюлькенберг рассказал, как ему помог Феттель перед дебютом за рулём «Астон Мартин»

Хюлькенберг рассказал, как ему помог Феттель перед дебютом за рулём «Астон Мартин»
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Гонщик «Астон Мартин» Нико Хюлькенберг поделился впечатлениями от пятничных тренировок Гран-при Бахрейна. На них немец, заменяющий Себастьяна Феттеля, впервые попробовал в деле болид 2022 года.

«Думаю, сегодняшний день стал для меня многообещающим. Вся суть была в том, чтобы выйти с машиной на нужный уровень. Поговорил вчера с Себастьяном, он поделился своими отзывами и секретами — всегда хорошо получить подобную подготовку перед тем, как сесть за руль. Однако я всё равно был удивлён, насколько отличается машина: я говорю об ощущениях от шин, процесса торможения.

Я доволен своими ощущениями от машины и тем, как я сумел прибавлять с каждой попыткой, чтобы мне становилось комфортнее. Всегда есть пространство для прогресса, и мы будем работать ради него. Этот уик-энд станет хорошим испытанием, и я буду наслаждаться каждым кругом», — приводит слова Хюлькенберга пресс-служба «Астон Мартин».

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