Сайнс объяснил, почему проиграл Леклеру полсекунды во второй тренировке

Гонщик «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал третий результат во второй практике Гран-при Бахрейна и то, что он проиграл Шарлю Леклеру полсекунды.
«Если говорить о результатах команды, то у нас в обеих сессиях две машины в топ-3 — это позитивный старт. Мы подтверждаем хорошие ощущения от машины, которые были ещё на тестах. Если говорить лично обо мне, то вторая практика, если честно, получилась довольно сложной. Я всё ещё не совсем понимаю машину на коротких сериях кругов. У меня проблемы с прогревом передних колёс, есть сильная недостаточная поворачиваемость в среднескоростных поворотах. Так что я ещё не управляю болидом так, как, вероятно, должен в идеале.
Мне нужно поработать. Нужно проработать это за ночь и удостовериться, что я отыграю завтра время на круге. Но мы в хорошем положении: даже когда день не блестящий, то мы всё равно рядом», — приводит слова Сайнса официальный сайт Формулы-1.
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