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«Очень-очень быстра». Хорнер рассказал о своём отношении к прогрессу «Феррари»

«Очень-очень быстра». Хорнер рассказал о своём отношении к прогрессу «Феррари»
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Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился своим мнением о «Феррари», которая может стать главным соперником «быков» в сезоне-2022 Формулы-1.

«Думаю, «Феррари» очень-очень быстра. Вы могли видеть, что сегодня и Леклер был быстр, и Сайнс. В любой момент на предсезонных тестах они смотрелись очень впечатляюще. Думаю, может так выйти, что именно их машины могут оказаться теми, что нужно опередить завтра в борьбе за первое место.

Здорово видеть, что «Феррари» вновь стала так конкурентоспособна. Они были гигантом, который оставался в тени последнюю пару лет, но всегда было ясно, что в какой-то момент они всё соберут воедино. Они очень рано начали этот проект и создали отличную машину.

И я рад за наших парней: после столь напряжённого прошлого года они сумели сразу же вывести на трассу достойную технику, которую мы можем развивать в ходе сезона», — приводит слова Хорнера RacingNews365.

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