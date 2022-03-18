«Очень-очень быстра». Хорнер рассказал о своём отношении к прогрессу «Феррари»

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился своим мнением о «Феррари», которая может стать главным соперником «быков» в сезоне-2022 Формулы-1.
«Думаю, «Феррари» очень-очень быстра. Вы могли видеть, что сегодня и Леклер был быстр, и Сайнс. В любой момент на предсезонных тестах они смотрелись очень впечатляюще. Думаю, может так выйти, что именно их машины могут оказаться теми, что нужно опередить завтра в борьбе за первое место.
Здорово видеть, что «Феррари» вновь стала так конкурентоспособна. Они были гигантом, который оставался в тени последнюю пару лет, но всегда было ясно, что в какой-то момент они всё соберут воедино. Они очень рано начали этот проект и создали отличную машину.
И я рад за наших парней: после столь напряжённого прошлого года они сумели сразу же вывести на трассу достойную технику, которую мы можем развивать в ходе сезона», — приводит слова Хорнера RacingNews365.
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