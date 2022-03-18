Бинотто ответил, может ли «Мерседес» побороться с «Ред Булл» и «Феррари» в Бахрейне

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто поделился своим мнением о форме «Ред Булл» и «Мерседеса» после пятничных тренировок Гран-при Бахрейна.



«Может ли «Мерседес» ещё бросить вызов? Я уверен в этом. Я считаю, что «Ред Булл» сегодня не атаковал на максимуме, как и мы, и «Мерседес». Нужно беречь моторы по пятницам. Это вопрос надёжности, ведь сезон длинный, двигатель должен выдерживать много гонок. Так что сегодня мы атаковали, но не на максимуме.



Тесты показали, что мы можем быть быстры, то же самое они показали и насчёт «Ред Булл» — возможно, даже в большей степени, чем про нас. И испытания также показали, что «Мерседес» был очень близко. И я считаю, что первые сессии в Бахрейне подтвердили эту тенденцию», — приводит слова Бинотто PlanetF1.

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