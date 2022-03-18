Штайнер ответил на обвинения, что болид «Хааса» — это белая «Феррари»
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Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер ответил на комментарии экспертов, что новый автомобиль команды похож на машину «Феррари». По этому поводу немецкий эксперт, экс-пилот Формулы-1 Кристиан Даннер даже назвал болид «Хааса» копией «Феррари».
«Знаете ли, такие обвинения возникают снова и снова. Когда мы хороши, то наш автомобиль называют белой «Феррари». Когда мы плохи, то нет. Я считаю это довольно смешным. Ну, для создания ревности нужно работать, а вот сострадают вам просто так. Но я предпочту, чтобы другие испытывали к нам ревность, потому что это будет означать, что мы хорошо выполнили свою работу», — приводит слова Штайнера F1-Insider.
На второй пятничной практике Гран-при Бахрейна Мик Шумахер занял восьмое место, Кевин Магнуссен — 10-е.
Новость по темеКристиан Даннер: новая машина «Хааса» — копия «Феррари»
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