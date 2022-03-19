Ферстаппен не считает, что ему нужно доказывать, что титул в сезоне-2021 был заслуженным
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен ответил на вопрос о том, нужно ли ему доказывать, что титул в сезоне-2021 был заслуженным.
«Пожалуй, я всё доказал, учитывая наибольшее количество побед, наибольшее количество поулов и лучших кругов в прошлом году. Люди забывают об этом. Очевидно, они смотрят только на гонку в Абу-Даби, но у нас больше гонок, чем одна в сезоне.
Если посмотреть на ход прошлого сезона, то мы могли завоевать больше побед и поулов. Но для этого нужна действительно конкурентоспособная машина. Повторить что-то подобное будет очень сложно. Конечно, всегда хочется добиться большего, поэтому я надеюсь, что если у нас снова будет очень конкурентоспособная машина, мы сможем достичь чего-то подобного», — приводит слова Ферстаппена F1i.
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