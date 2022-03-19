В «Альпин» прокомментировали «взрыв» бокового понтона на болиде Окона

Руководитель «Альпин» Отмар Зафнауэр прокомментировал инцидент на первой пятничной практике Гран-при Бахрейна, когда на болиде Эстебана Окона внезапно «взорвался» правый боковой понтон, который разлетелся на мелкие части.
«Думаю, это разовый случай. Мы всё ещё пытаемся выяснить причину — не знаю, был ли понтон повреждён, отлетело ли крепление, было ли что-то не прикручено. Но Фернандо работал с таким же обновлённым понтоном. Когда у Эстебана возникла проблема, то Фернандо ещё не выехал. Мы удостоверились, что понтон закреплён, что все крепления заклеены — и всё было в порядке. Так что, думаю, это разовый случай. Но, конечно, всегда приятно точно знать причину.
На машине Эстебана мы вернулись к старой версии понтонов, но на машине Фернандо осталась новая.
Если бы такое произошло на тестах, никто бы не обратил внимания, но когда ты добавляешь новинку на Гран-при, без тестов, то такие вещи могут просочиться», — приводит слова Зафнауэра GPFans.
- 19 марта 2022
-
01:04
-
00:58
-
00:47
-
00:15
- 18 марта 2022
-
23:59
-
23:54
-
23:50
-
23:48
-
23:44
-
23:36
-
23:31
-
23:27
-
22:58
-
21:48
-
20:46
-
20:28
-
19:01
-
18:54
-
17:12
-
16:37
-
16:02
-
14:47
-
14:32
-
13:40
-
12:37
-
11:55
-
11:23
-
10:45
-
09:32
-
00:58
-
00:08
- 17 марта 2022
-
22:58
-
21:48
-
20:48
-
20:41