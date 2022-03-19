В «Альпин» прокомментировали «взрыв» бокового понтона на болиде Окона

Руководитель «Альпин» Отмар Зафнауэр прокомментировал инцидент на первой пятничной практике Гран-при Бахрейна, когда на болиде Эстебана Окона внезапно «взорвался» правый боковой понтон, который разлетелся на мелкие части.



«Думаю, это разовый случай. Мы всё ещё пытаемся выяснить причину — не знаю, был ли понтон повреждён, отлетело ли крепление, было ли что-то не прикручено. Но Фернандо работал с таким же обновлённым понтоном. Когда у Эстебана возникла проблема, то Фернандо ещё не выехал. Мы удостоверились, что понтон закреплён, что все крепления заклеены — и всё было в порядке. Так что, думаю, это разовый случай. Но, конечно, всегда приятно точно знать причину.



На машине Эстебана мы вернулись к старой версии понтонов, но на машине Фернандо осталась новая.



Если бы такое произошло на тестах, никто бы не обратил внимания, но когда ты добавляешь новинку на Гран-при, без тестов, то такие вещи могут просочиться», — приводит слова Зафнауэра GPFans.