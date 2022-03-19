Хэмилтон и Норрис обменялись высказываниями из-за нового шлема Льюиса в жёлтом цвете

Семикратный чемпион мира, британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон ответил гонщику «Макларена» Ландо Норрису, поблагодарившего его за выбор дизайна шлема.
«Спасибо за дань уважения мне посредством шлема», — писал Норрис.
«На самом деле я использовал жёлтый до того, как ты ещё родился. Так что, оглядываясь назад, можно сказать, что ты отдаёшь мне дань уважения. Респект», — ответил Хэмилтон в «сториз» своего «инстаграма».
Ранее Хэмилтон подчеркнул, что выбрать жёлтый цвет его сподвигло желание вспомнить о своей истории.
Напомним, вчера, 18 марта, стало известно, что Льюис был оштрафован на $ 55 тыс. за то, что пропустил церемонию награждения пилотов по итогам сезона-2021.
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