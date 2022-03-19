Отмар Зафнауэр: в «Астон Мартин» меня лишили полномочий
Поделиться
Руководитель команды Формулы-1 «Альпин» Отмар Зафнауэр рассказал, что покинуть «Астон Мартин» его побудило то обстоятельство, что его лишили полномочий, которые ранее были за ним закреплены.
«Они очень ясно дали мне понять, что у меня больше не будет полномочий, которые были у меня раньше. Как только я узнал это, то сразу понял, что настало время искать другие варианты. Помню, это было во время последней гонки. Мне сказали: «Да, раньше ты управлял командой, но теперь это в прошлом».
Остался бы я в «Астон Мартин», если б такого не произошло? У меня был контракт. Так что да, у меня не было причин уходить. Если бы меня не лишили полномочий, я бы остался», — приводит слова Зафнауэра издание The Race.
Комментарии
- 19 марта 2022
-
10:34
-
09:29
-
01:04
-
00:58
-
00:47
-
00:15
- 18 марта 2022
-
23:59
-
23:54
-
23:50
-
23:48
-
23:44
-
23:36
-
23:31
-
23:27
-
22:58
-
21:48
-
20:46
-
20:28
-
19:01
-
18:54
-
17:12
-
16:37
-
16:02
-
14:47
-
14:32
-
13:40
-
12:37
-
11:55
-
11:23
-
10:45
-
09:32
-
00:58
-
00:08
- 17 марта 2022
-
22:58
-
21:48
Партнерский контент