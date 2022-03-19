Отмар Зафнауэр: в «Астон Мартин» меня лишили полномочий

Руководитель команды Формулы-1 «Альпин» Отмар Зафнауэр рассказал, что покинуть «Астон Мартин» его побудило то обстоятельство, что его лишили полномочий, которые ранее были за ним закреплены.



«Они очень ясно дали мне понять, что у меня больше не будет полномочий, которые были у меня раньше. Как только я узнал это, то сразу понял, что настало время искать другие варианты. Помню, это было во время последней гонки. Мне сказали: «Да, раньше ты управлял командой, но теперь это в прошлом».



Остался бы я в «Астон Мартин», если б такого не произошло? У меня был контракт. Так что да, у меня не было причин уходить. Если бы меня не лишили полномочий, я бы остался», — приводит слова Зафнауэра издание The Race.