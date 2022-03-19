Норрис — о первых двух тренировках ГП Бахрейна: не знаю, с чем связаны наши проблемы

Пилоты «Макларена» Ландо Норрис и Даниэль Риккардо прокомментировали своё выступление в первых двух тренировках Гран-при Бахрейна. Норрис в первой свободной практике показал 16-й результат, Риккардо был 17-м, во второй Ландо продемонстрировал 11-е время, а Даниэль был 18-м.



«Понятия не имею, с чем связаны наши проблемы. Пока мы выступили только здесь. Не знаю, что будет на других трассах, поэтому на данный момент, быть может, всё дело в настройках.

Если здесь всё так и будет, то есть не очень здорово, то нужно помнить, что есть много других трасс, похожих на Бахрейн, поэтому нам нужно работать над настройками автомобиля. Посмотрим, что мы сможем сделать сегодня вечером, чтобы подготовиться к завтрашнему дню», — приводит слова Норриса Motorsport.



«Честно говоря, мне не хватило сцепления с трассой. Машина ведёт себя хорошо, но, очевидно, что есть проблемы с прижимной силой. Из-за этого возникают ошибки. Хотелось бы верить, что мы станем немного лучше, но у нас сейчас просто нет мешков с песком или чего-то в этом роде. Так что нужно работать над поиском темпа», — добавил Риккардо.