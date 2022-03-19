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Льюис Хэмилтон: в этом году я буду более агрессивным гонщиком, вот увидите

Льюис Хэмилтон: в этом году я буду более агрессивным гонщиком, вот увидите
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Семикратный чемпион Формулы-1, британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон пообещал действовать более агрессивно в новом сезоне «Королевских гонок».

«В этом году я буду более агрессивным гонщиком, вот увидите. Месть не входит в мои планы. Я просто стремлюсь к тому, чтобы быть лучшим. Хочу показать, на что способен. Главное для меня сейчас посмотреть, смогу ли я каким-то образом повысить свой уровень или, по крайней мере, выступить так же, как в конце прошлого года.

Да, на пути будет много препятствий, но мне нравится их преодолевать. Постараюсь показать свой максимум. Думаю, я ещё на многое способен, как на трассе, так и вне её», — приводит слова Хэмилтона Motorsport.

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