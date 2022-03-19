«Как, чёрт возьми, это возможно?» Зафнауэр — о схожих конструкциях авто команд Формулы-1

Руководитель «Альпин» Отмар Зафнауэр выразил озабоченность в связи с тем, что некоторые команды Формулы-1, по его мнению, обладают схожими конструкциями своих автомобилей. Такое совпадение, учитывая новый технический регламент «Королевских гонок», вынуждающий команды проектировать совершенно новые автомобили с нуля, вызывает у него вопросы.
«Я видел схожие решения на паре автомобилей. После этого задаёшься вопросом, как, чёрт возьми, это возможно? Как две независимые команды пришли к этому? Не знаю, как разрешить этот вопрос, но мне кажется, что равные условия игры в Формуле-1 очень и очень важны.
Сейчас следует проработать этот момент с ФИА. Потому что, как я уже сказал, достаточно взглянуть на некоторые гоночные коллективы, чтобы задаться вопросом — как же две команды независимо друг от друга приходят к такому решению? Особенно принимая во внимание изменения в правилах. Никто не знает, какими будут решения, пока их не увидит. Так как они вдруг появились?» — приводит слова Зафнауэра The Race.
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