Александр Смоляр занял третье место в первой гонке сезона Формулы-3
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Российский гонщик Александр Смоляр стал третьим по итогам спринтерской гонки Формулы-3 Гран-при Бахрейна. Смоляр принимает участие в соревнованиях в нейтральном статусе, выступая за команду MP Motorsport.
Победителем заезда стал представитель Франции Исак Хаджар, представляющий команду Hitech. Хаджар пришёл к финишу вторым, но поднялся на первое место из-за штрафа британского гонщика Оливера Бирмана, который тот получил за неоднократное несоблюдение границ трассы. Бирман в итоге стал вторым.
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