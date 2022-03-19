Александр Смоляр занял третье место в первой гонке сезона Формулы-3

Российский гонщик Александр Смоляр стал третьим по итогам спринтерской гонки Формулы-3 Гран-при Бахрейна. Смоляр принимает участие в соревнованиях в нейтральном статусе, выступая за команду MP Motorsport.

Победителем заезда стал представитель Франции Исак Хаджар, представляющий команду Hitech. Хаджар пришёл к финишу вторым, но поднялся на первое место из-за штрафа британского гонщика Оливера Бирмана, который тот получил за неоднократное несоблюдение границ трассы. Бирман в итоге стал вторым.

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