Хаккинен: Ферстаппен будет быстрее. А хватит ли этого для того, чтобы победить «Мерседес»?

Двукратный чемпион Формулы-1 Мика Хаккинен поделился мыслями о выступлении новоиспечённого чемпиона «Королевских гонок», голландского пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена в новом сезоне чемпионата мира.



«Став чемпионом, Макс будет быстрее, чем когда-либо. Я знаю это по собственному опыту. Но будет ли этого достаточно, чтобы победить «Мерседес»?» — написал Хаккинен в своём «твиттере».



Напомним, в решающей гонке прошлого сезона голландец вырвал победу у своего главного соперника, гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона. Макс побил рекорд Формулы-1 по подиумам за сезон. По итогам прошлого чемпионата мира Макс 18 раз оказывался в тройке сильнейших.



Ранее Ферстаппен признался, что не считает, что ему нужно доказывать, что титул в сезоне-2021 был заслуженным.