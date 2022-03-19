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Хаккинен: Ферстаппен будет быстрее. А хватит ли этого для того, чтобы победить «Мерседес»?

Хаккинен: Ферстаппен будет быстрее. А хватит ли этого для того, чтобы победить «Мерседес»?
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Двукратный чемпион Формулы-1 Мика Хаккинен поделился мыслями о выступлении новоиспечённого чемпиона «Королевских гонок», голландского пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена в новом сезоне чемпионата мира.

«Став чемпионом, Макс будет быстрее, чем когда-либо. Я знаю это по собственному опыту. Но будет ли этого достаточно, чтобы победить «Мерседес»?» — написал Хаккинен в своём «твиттере».

Напомним, в решающей гонке прошлого сезона голландец вырвал победу у своего главного соперника, гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона. Макс побил рекорд Формулы-1 по подиумам за сезон. По итогам прошлого чемпионата мира Макс 18 раз оказывался в тройке сильнейших.

Ранее Ферстаппен признался, что не считает, что ему нужно доказывать, что титул в сезоне-2021 был заслуженным.

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Ферстаппен не считает, что ему нужно доказывать, что титул в сезоне-2021 был заслуженным
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