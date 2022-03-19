Ферстаппен стал лучшим по итогам третьей тренировки ГП Бахрейна, Перес замкнул топ-3

В Сахире завершилась третья свободная практика Гран-при Бахрейна Формулы-1. Лучшее время по её итогам продемонстрировал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второй результат у Шарля Леклера, представляющего команду «Феррари». Тройку сильнейших замкнул напарник Макса, мексиканец Серхио Перес.
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал шестой результат.
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Формула-1. Гран-при Бахрейна. Третья тренировка:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.32,544.
2. Шарль Леклер («Феррари») +0,096.
3. Серхио Перес («Ред Булл») +0,247.
4. Джордж Расселл («Мерседес» +0,391.
5. Карлос Сайнс-младший («Феррари») +0,509.
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,577.
7. Кевин Магнуссен («Хаас») +0,893.
8. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1,189.
9. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1,336.
10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,376.
11. Ландо Норрис («Макларен») +1,411
12. Нико Хюлькенберг («Астон Мартин») +1,427
13. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1,632.
14. Мик Шумахер («Хаас») +1,751.
15. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,834.
16. Фернандо Алонсо («Альпин») +2,084.
17. Александер Албон («Уильямс») +2,324.
18. Эстебан Окон («Альпин») +2,413.
19. Николас Латифи («Уильямс») +3,123.
20. Юки Цунода («Альфа Таури») — без времени.
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