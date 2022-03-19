Ферстаппен стал лучшим по итогам третьей тренировки ГП Бахрейна, Перес замкнул топ-3

В Сахире завершилась третья свободная практика Гран-при Бахрейна Формулы-1. Лучшее время по её итогам продемонстрировал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второй результат у Шарля Леклера, представляющего команду «Феррари». Тройку сильнейших замкнул напарник Макса, мексиканец Серхио Перес.

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал шестой результат.

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Формула-1. Гран-при Бахрейна. Третья тренировка:



1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.32,544.

2. Шарль Леклер («Феррари») +0,096.

3. Серхио Перес («Ред Булл») +0,247.

4. Джордж Расселл («Мерседес» +0,391.

5. Карлос Сайнс-младший («Феррари») +0,509.

6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,577.

7. Кевин Магнуссен («Хаас») +0,893.

8. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1,189.

9. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1,336.

10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,376.

11. Ландо Норрис («Макларен») +1,411

12. Нико Хюлькенберг («Астон Мартин») +1,427

13. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1,632.

14. Мик Шумахер («Хаас») +1,751.

15. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,834.

16. Фернандо Алонсо («Альпин») +2,084.

17. Александер Албон («Уильямс») +2,324.

18. Эстебан Окон («Альпин») +2,413.

19. Николас Латифи («Уильямс») +3,123.

20. Юки Цунода («Альфа Таури») — без времени.