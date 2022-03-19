Хорнер: Расселл не станет «номером два» при Хэмилтоне

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер считает, что в этом сезоне в «Мерседесе» не будет разделения на «первого» и «второго» пилота.



«В «Мерседесе» четыре или пять лет работали с Валттери Боттасом, однако сейчас ситуация в команде изменилась. Джордж Расселл — очень быстрый парень. Он молод и амбициозен, так что он точно не станет «номером два» рядом с Льюисом Хэмилтоном. В «Мерседесе» осознают, что карьера Льюиса близка к своему завершению, так что они хотят подготовить преемника. Расселл — именно этот человек. Однако план на игру становится сложнее, когда у вас в команде есть два центральных нападающих.



Когда в команде есть чёткая стратегия, жизнь становится проще. У нас есть такая стратегия. Оба пилота получают одинаковые шансы, но мы ждём, что за титул поборется Макс. Я не знаю, что именно было сказано Джорджу Расселлу, но, думаю, ему и Льюису дали равные возможности, а их результаты будут зависеть от них самих», — приводит слова Хорнера Express.