Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хорнер: Расселл не станет «номером два» при Хэмилтоне

Хорнер: Расселл не станет «номером два» при Хэмилтоне
Комментарии

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер считает, что в этом сезоне в «Мерседесе» не будет разделения на «первого» и «второго» пилота.

«В «Мерседесе» четыре или пять лет работали с Валттери Боттасом, однако сейчас ситуация в команде изменилась. Джордж Расселл — очень быстрый парень. Он молод и амбициозен, так что он точно не станет «номером два» рядом с Льюисом Хэмилтоном. В «Мерседесе» осознают, что карьера Льюиса близка к своему завершению, так что они хотят подготовить преемника. Расселл — именно этот человек. Однако план на игру становится сложнее, когда у вас в команде есть два центральных нападающих.

Когда в команде есть чёткая стратегия, жизнь становится проще. У нас есть такая стратегия. Оба пилота получают одинаковые шансы, но мы ждём, что за титул поборется Макс. Я не знаю, что именно было сказано Джорджу Расселлу, но, думаю, ему и Льюису дали равные возможности, а их результаты будут зависеть от них самих», — приводит слова Хорнера Express.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022