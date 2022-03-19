Тото Вольф: «дельфинирование» — лишь одна из пяти или шести проблем машины «Мерседеса»

Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф поделился мнением о проблемах новой машины немецкого коллектива.



«Трудности с «дельфинированием» — лишь одна из пяти или шести проблем, решив которые мы можем рассчитывать, что «Мерседес» станет быстрее. В Формуле-1 никогда нет единственно верного решения. Но думаю, что в ближайших гонках нам, скажем так, нам нужно собирать те плоды, что висят ниже всего, что поможет нам улучшить работу машины. Не думаю, что сейчас мы способны удерживать темп лидеров. Мы считаем, что «Ред Булл» сейчас находится в своей лиге», — приводит слова Тото Вольфа Sky Sports.



Ранее пилот команды Джордж Расселл заявил, что сейчас команда по скорости находится на одном уровне с «Альфа Таури» и «Альфа Ромео».