Леклер прокомментировал победу в квалификации Гран-при Бахрейна

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал итоги квалификации Гран-при Бахрейна Формулы-1, в которой он завоевал поул-позицию.



«Ощущения приятные. Последние два года были невероятно трудными для команды. Мы очень надеялись, что новый регламент станет для нас возможностью вернуться в лидеры, и я думаю, что мы очень хорошо работали как команда, чтобы вернуться в борьбу за лучшие места», — приводит слова Шарля Леклера Sky Sports.



Напомним, по итогам квалификации Леклер завоевал поул-позицию, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал вторым, третье место досталось напарнику Леклера Карлосу Сайнсу.



Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон по итогам квалификации стал пятым, его напарник Джордж Расселл — девятым.