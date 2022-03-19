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Леклер прокомментировал победу в квалификации Гран-при Бахрейна

Леклер прокомментировал победу в квалификации Гран-при Бахрейна
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал итоги квалификации Гран-при Бахрейна Формулы-1, в которой он завоевал поул-позицию.

«Ощущения приятные. Последние два года были невероятно трудными для команды. Мы очень надеялись, что новый регламент станет для нас возможностью вернуться в лидеры, и я думаю, что мы очень хорошо работали как команда, чтобы вернуться в борьбу за лучшие места», — приводит слова Шарля Леклера Sky Sports.

Напомним, по итогам квалификации Леклер завоевал поул-позицию, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал вторым, третье место досталось напарнику Леклера Карлосу Сайнсу.

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон по итогам квалификации стал пятым, его напарник Джордж Расселл — девятым.

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