«Парни впереди в другой лиге». Хэмилтон прокомментировал пятое место в квалификации
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Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал пятый результат в квалификации Гран-при Бахрейна Формулы-1. Поул-позишен завоевал пилот «Феррари» Шарль Леклер.
«Я не говорю, что чувствую облегчение после четвёртого места. В целом я действительно доволен сегодняшним днём после того, где мы были в последние две недели. Пилотирование машины было в некотором роде кошмаром, но мы продолжали работать, я горжусь всеми.
Парни впереди нас в другой лиге. В целом я доволен тем, где мы находимся. Это не первый ряд, но мы внесём улучшения. Эти парни («Ред Булл» и «Феррари». — Прим. «Чемпионата») уедут вперёд, мы с ними не боремся, моё сражение с парнями позади нас. Их скорость немного выше, чем у нас», — приводит слова Хэмилтона BBC.
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