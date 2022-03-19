Сайнс: у меня проблемы с машиной — с тем, как ей управлять
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Гонщик «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал третий результат в квалификации Гран-при Бахрейна Формулы-1. Его напарник Шарль Леклер стал быстрейшим.
«Я вполне доволен прогрессом, которого добился на протяжении уик-энда. У меня проблемы с машиной — с тем, как ей управлять. Весь уик-энд я проигрывал больше, чем полсекунды, так что просто борьба за поул-позишен стала для меня хорошей новостью.
Шарль был впереди весь уик-энд и заслуживает поула. Проблема в том, что я никогда не отставал так сильно. В этот уик-энд мне пришлось сражаться с отставанием в семь-восемь десятых после первой практики. Я ещё не полностью понимаю болид, у меня проблемы. Приходится много думать, когда я пилотирую», — приводит слова Сайнса BBC.
Новость по темеЛеклер прокомментировал победу в квалификации Гран-при Бахрейна
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