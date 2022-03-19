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Версхор выиграл спринт Формулы-2 в Бахрейне, Лоусон — третий, Пуршер сошёл

Версхор выиграл спринт Формулы-2 в Бахрейне, Лоусон — третий, Пуршер сошёл
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Голландский гонщик Рихард Версхор выиграл спринтерскую гонку первого этапа сезона-2022 Формулы-2 в Бахрейне. После старта со второй позиции Версхор сразу вышел в лидеры гонки и сохранил первую позицию до финиша. Обладатель поул-позишен Фелипе Другович провалился на старте и в итоге финишировал пятым. Один из фаворитов общего зачёта Тео Пуршер после старта с девятого места отыграл несколько мест, но затем сошёл из-за технических проблем.

Формула-2. Бахрейн. Спринтерская гонка.

1. Рихард Версхор — 23 круга.
2. Джехан Дарувала +1,8.
3. Лиам Лоусон +4,9.
4. Ральф Бошунг +6,9.
5. Фелипе Другович +8,8.
6. Логан Сарджент +9,2.
7. Юри Випс +13,3.
8. Аюму Иваса +15,7.
9. Деннис Хаугер +17,6.
10. Джек Дуэн +21,4...
Тео Пуршер — сход.

Формула-2 2022. Этап 1, Сахир, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Гонка 1 (23 круга)
19 марта 2022, суббота. 19:40 МСК
Окончено
1
Рихард Версхор
Trident
43:34.983
2
Джехан Дарувала
Prema Racing
+1.853
3
Лиам Лоусон
Carlin
+4.975
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