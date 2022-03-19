Версхор выиграл спринт Формулы-2 в Бахрейне, Лоусон — третий, Пуршер сошёл

Голландский гонщик Рихард Версхор выиграл спринтерскую гонку первого этапа сезона-2022 Формулы-2 в Бахрейне. После старта со второй позиции Версхор сразу вышел в лидеры гонки и сохранил первую позицию до финиша. Обладатель поул-позишен Фелипе Другович провалился на старте и в итоге финишировал пятым. Один из фаворитов общего зачёта Тео Пуршер после старта с девятого места отыграл несколько мест, но затем сошёл из-за технических проблем.



Формула-2. Бахрейн. Спринтерская гонка.



1. Рихард Версхор — 23 круга.

2. Джехан Дарувала +1,8.

3. Лиам Лоусон +4,9.

4. Ральф Бошунг +6,9.

5. Фелипе Другович +8,8.

6. Логан Сарджент +9,2.

7. Юри Випс +13,3.

8. Аюму Иваса +15,7.

9. Деннис Хаугер +17,6.

10. Джек Дуэн +21,4...

Тео Пуршер — сход.