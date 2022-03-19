Хорнер указал на ошибку Ферстаппена, которая могла стоить ему поул-позишен

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал итоги квалификации Гран-при Бахрейна Формулы-1, в которой Макс Ферстаппен стал вторым, а Серхио Перес — четвёртым.
«Шарль проехал в конце отличный круг. У Макса немного повело машину в последнем повороте, а разрывы такие небольшие… Но старт с первого ряда после столь серьёзного изменения правил и столь интенсивного сражения в прошлом году… Мы более чем довольны таким исходом.
Это фантастика. Правила написаны с чистого листа, и Чеко отстал от времени поула всего на три десятые — это ничто! Машины так радикально отличаются. Думаю, завтрашняя гонка будет захватывающей. Посмотрим, смогут ли эти машины держаться ближе друг к другу и сражаться плотнее», — приводит слова Хорнера RacingNews365 со ссылкой на Sky Sports.
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