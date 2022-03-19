Ральф Шумахер раскритиковал Стролла за проигрыш Хюлькенбергу
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Бывший гонщик Формулы-1, а ныне телевизионный эксперт Ральф Шумахер прокомментировал 19-й результат канадского пилота «Астон Мартин» Лэнса Стролла на фоне 17-й позиции его временного напарника по команде Нико Хюлькенберга. Немец опередил канадца в квалификации Гран-при Бахрейна, хотя не принимал участия в предсезонных тестах Формулы-1 и в последний момент заменил основного пилота «Астон Мартин» Себастьяна Феттеля, заразившегося коронавирусом.
«Было бы очень точно сказать, что он побит напарником. Я полагаю, что когда кто-то, не выступавший полтора года, приходит и проезжает быстрее тебя на три десятые… Этот человек должен ещё раз подумать, делает ли он всё правильно», — приводит слова Ральфа Шумахера Motorsport-Total.
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