Расселл объяснил, почему потерял много времени в третьем сегменте квалификации ГП Бахрейна

Британский гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл объяснил свой слабый результат в третьем сегменте квалификации Гран-при Бахрейна. Британец показал девятое время, а Льюис Хэмилтон стал пятым, опередив Расселла на шесть десятых.
«Я просто попробовал что-то иное. У нас был лишь один комплект свежих шин. Я атаковал на круге выезда из боксов, потом зашёл в первый поворот — и у меня просто не было сцепления. Я проехал на секунду медленнее, чем во втором сегменте. Ожидал, что буду на пару секунд быстрее.
Очень досадно. Я рад, что попробовал — задним умом легко критиковать. Мы знаем, что находимся не там, где хотим быть, а девятое место намного ниже возможностей машины. Мы делаем всё, что можем, чтобы приблизиться к «Феррари» и «Ред Булл». Неидеально, но гонка завтра», — приводит слова Расселла Motorsport Week.
- 19 марта 2022
-
22:58
-
22:50
-
22:46
-
22:41
-
22:37
-
22:31
-
21:50
-
21:46
-
21:39
-
21:36
-
21:34
-
21:21
-
21:17
-
20:34
-
20:25
-
20:24
-
20:20
-
19:56
-
19:04
-
18:32
-
17:26
-
16:50
-
16:00
-
15:01
-
15:00
-
13:47
-
13:34
-
12:09
-
12:00
-
11:24
-
10:34
-
09:29
-
01:04
-
00:58
-
00:47