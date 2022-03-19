Расселл объяснил, почему потерял много времени в третьем сегменте квалификации ГП Бахрейна

Британский гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл объяснил свой слабый результат в третьем сегменте квалификации Гран-при Бахрейна. Британец показал девятое время, а Льюис Хэмилтон стал пятым, опередив Расселла на шесть десятых.



«Я просто попробовал что-то иное. У нас был лишь один комплект свежих шин. Я атаковал на круге выезда из боксов, потом зашёл в первый поворот — и у меня просто не было сцепления. Я проехал на секунду медленнее, чем во втором сегменте. Ожидал, что буду на пару секунд быстрее.



Очень досадно. Я рад, что попробовал — задним умом легко критиковать. Мы знаем, что находимся не там, где хотим быть, а девятое место намного ниже возможностей машины. Мы делаем всё, что можем, чтобы приблизиться к «Феррари» и «Ред Булл». Неидеально, но гонка завтра», — приводит слова Расселла Motorsport Week.