Перес: сегодня мотор «Феррари» был быстрейшим

Мексиканский гонщик «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал четвёртый результат в квалификации Гран-при Бахрейна и высказал мнение, что в квалификационном режиме мотор «Феррари» стал сильнейшим в Формуле-1.



«В третьем сегменте я бы мог проехать немного лучше, если бы собрал идеальный круг. Но я немного потерял в последнем повороте. Однако и четвёртое место — нормально для гонки. Было очень плотно. Когда «Феррари» включила мотор на полную, то мы увидели её истинную скорость. Они действительно сильны. Мы ясно можем видеть, что у «Феррари» сильный мотор: её клиенты тоже смотрятся сильно.



В гонке завтра мы всё равно можем победить. Сегодня их мотор был быстрейшим. Однако вещи могут быстро измениться», — приводит слова Переса Motorsport-Magazin.