Вольф возложил вину на команду за провал Расселла в конце квалификации

Руководитель автоспортивной программы «Мерседеса» Тото Вольф подвёл итоги квалификации Гран-при Бахрейна Формулы-1, где Льюис Хэмилтон занял пятое место, а Джордж Расселл стал девятым.



«Мы должны быть реалистами касательно нашей скорости в настоящий момент: сейчас мы третья по скорости команда на решётке. Льюис добился с машиной ровно этого, а если говорить о Джордже, то, вероятно, мы дали ему неверные инструкции. На последней попытке мы посоветовали ему сильнее атаковать на круге выезда из боксов, и в итоге новые шины не дали ему никакого преимущества», — приводит слова Вольфа пресс-служба «Мерседеса».



По итогам квалификации Джордж Расселл проиграл Льюису Хэмилтону шесть десятых. Поул завоевал Шарль Леклер из «Феррари».

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