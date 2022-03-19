Риккардо отреагировал на 18-й результат в квалификации Гран-при Бахрейна

Австралийский гонщик «Макларена» Даниэль Риккардо прокомментировал 18-й результат в квалификации Гран-при Бахрейна Формулы-1. Его напарник по команде Ландо Норрис занял в квалификации 13-е место.



«Пока это сложный уик-энд, к сожалению. Последний раз я управлял машиной в Барселоне, и тогда у нас были вполне оптимистичные ожидания, но в этот уик-энд возник ряд новых испытаний. С учётом потерянного на прошлой неделе времени мы пытались отыграться и найти темп, но это оказалось сложнее, чем я надеялся. Впереди много работы, и пусть сегодня мы не добились хорошего результата, но мы поработаем над этим и посмотрим, как можно продвинуться вперёд завтра», — приводит слова Риккардо пресс-служба «Макларена».