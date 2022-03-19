Тото Вольф прокомментировал шестое место Боттаса в первой квалификации за «Альфа Ромео»

Руководитель автоспортивного подразделения «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал шестой результат бывшего гонщика команды Валттери Боттаса в квалификации Гран-при Бахрейна Формулы-1. Вольф рассказал, что они с пилотом «Альфа Ромео» обменялись сообщениями в «Вотсапе».
«Он мне сказал, что очень рад, что завтра будет сражаться с нами. А я рад за него. Теперь он первый номер, показывает свой прекрасный характер, и я рад за всю его команду», — приводит слова Вольфа Motorsport-Total.
Формула-1. Гран-при Бахрейна. Квалификация
1. Шарль Леклер («Феррари») — 1.30,558.
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,123.
3. Карлос Сайнс («Феррари») +0,129.
4. Серхио Перес («Ред Булл») +0,363.
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,680.
6. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1,002.
7. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,250.
8. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,637.
9. Джордж Расселл («Мерседес») +1,658.
10. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1,780.
Не прошли в третий сегмент:
11. Эстебан Окон («Альпин») — 1.31,782.
12. Мик Шумахер («Хаас») — 1.31,998.
13. Ландо Норрис («Макларен») — 1.32,008.
14. Александер Албон («Уильямс») — 1.32,664.
15. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — 1.33,543.
Не прошли во второй сегмент:
16. Юки Цунода («Альфа Таури») — 1.32,750.
17. Нико Хюлькенберг («Астон Мартин») — 1.32,777.
18. Даниэль Риккардо («Макларен») — 1.32,945.
19. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1.33,032.
20. Николас Латифи («Уильямс») — 1.33,634.
- 19 марта 2022
-
22:58
-
22:50
-
22:46
-
22:41
-
22:37
-
22:31
-
21:50
-
21:46
-
21:39
-
21:36
-
21:34
-
21:21
-
21:17
-
20:34
-
20:25
-
20:24
-
20:20
-
19:56
-
19:04
-
18:32
-
17:26
-
16:50
-
16:00
-
15:01
-
15:00
-
13:47
-
13:34
-
12:09
-
12:00
-
11:24
-
10:34
-
09:29
-
01:04
-
00:58
-
00:47