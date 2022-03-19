Тото Вольф прокомментировал шестое место Боттаса в первой квалификации за «Альфа Ромео»

Руководитель автоспортивного подразделения «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал шестой результат бывшего гонщика команды Валттери Боттаса в квалификации Гран-при Бахрейна Формулы-1. Вольф рассказал, что они с пилотом «Альфа Ромео» обменялись сообщениями в «Вотсапе».



«Он мне сказал, что очень рад, что завтра будет сражаться с нами. А я рад за него. Теперь он первый номер, показывает свой прекрасный характер, и я рад за всю его команду», — приводит слова Вольфа Motorsport-Total.



Формула-1. Гран-при Бахрейна. Квалификация



1. Шарль Леклер («Феррари») — 1.30,558.

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,123.

3. Карлос Сайнс («Феррари») +0,129.

4. Серхио Перес («Ред Булл») +0,363.

5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,680.

6. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1,002.

7. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,250.

8. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,637.

9. Джордж Расселл («Мерседес») +1,658.

10. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1,780.



Не прошли в третий сегмент:



11. Эстебан Окон («Альпин») — 1.31,782.

12. Мик Шумахер («Хаас») — 1.31,998.

13. Ландо Норрис («Макларен») — 1.32,008.

14. Александер Албон («Уильямс») — 1.32,664.

15. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — 1.33,543.



Не прошли во второй сегмент:



16. Юки Цунода («Альфа Таури») — 1.32,750.

17. Нико Хюлькенберг («Астон Мартин») — 1.32,777.

18. Даниэль Риккардо («Макларен») — 1.32,945.

19. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1.33,032.

20. Николас Латифи («Уильямс») — 1.33,634.