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Тото Вольф прокомментировал шестое место Боттаса в первой квалификации за «Альфа Ромео»

Тото Вольф прокомментировал шестое место Боттаса в первой квалификации за «Альфа Ромео»
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Руководитель автоспортивного подразделения «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал шестой результат бывшего гонщика команды Валттери Боттаса в квалификации Гран-при Бахрейна Формулы-1. Вольф рассказал, что они с пилотом «Альфа Ромео» обменялись сообщениями в «Вотсапе».

«Он мне сказал, что очень рад, что завтра будет сражаться с нами. А я рад за него. Теперь он первый номер, показывает свой прекрасный характер, и я рад за всю его команду», — приводит слова Вольфа Motorsport-Total.

Формула-1. Гран-при Бахрейна. Квалификация

1. Шарль Леклер («Феррари») — 1.30,558.
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,123.
3. Карлос Сайнс («Феррари») +0,129.
4. Серхио Перес («Ред Булл») +0,363.
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,680.
6. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1,002.
7. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,250.
8. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,637.
9. Джордж Расселл («Мерседес») +1,658.
10. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1,780.

Не прошли в третий сегмент:

11. Эстебан Окон («Альпин») — 1.31,782.
12. Мик Шумахер («Хаас») — 1.31,998.
13. Ландо Норрис («Макларен») — 1.32,008.
14. Александер Албон («Уильямс») — 1.32,664.
15. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — 1.33,543.

Не прошли во второй сегмент:

16. Юки Цунода («Альфа Таури») — 1.32,750.
17. Нико Хюлькенберг («Астон Мартин») — 1.32,777.
18. Даниэль Риккардо («Макларен») — 1.32,945.
19. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1.33,032.
20. Николас Латифи («Уильямс») — 1.33,634.

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