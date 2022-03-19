Гонщика Формулы-3 жёстко наказали за езду по трассе в обратном направлении

Гонщик Формулы-3 Нико Кари получил штраф от стюардов этапа в Бахрейне за свой опасный пилотаж после финиша гонки, сообщает RaceFans.



После окончания спринтерской гонки Кари промахнулся мимо заезда на пит-лейн. В такой ситуации Нико решил развернуться и проехал по трассе порядка 50 метров в обратном направлении.



«Во время слушаний гонщик осознал свою ошибку и согласился с ней. Стюарды посчитали такой манёвр очень опасным», — говорится в решении о штрафе.



Стюарды решили оштрафовать Кари потерей пяти позиций на стартовой решётке. Таким образом, вместо 25-й позиции Нико будет стартовать 29-м, так как Куш Майни начнёт гонку с пит-лейна.



Формула-3. Бахрейн. Гонка:



1. Исак Хаджар («Хайтек») — 37.30,285.

2. Оливер Берман («Према») +1,589.

3. Александр Смоляр («МП Моторспорт») +3,593.

4. Зейн Мэлони («Трайдент») +5,649.

5. Артур Леклер («Према») +6,664.

6. Зак О'Салливан («Карлин») +8,850.

7. Кайо Коллет («МП Моторспорт») +9,140.

8. Кайлен Фредерик («Хайтек») +11,479.

9. Хуан Мануэль Корреа («АРТ») +12,153.

10. Давид Видалес («Кампос») + 19,134.