Гонщика Формулы-3 жёстко наказали за езду по трассе в обратном направлении

Гонщик Формулы-3 Нико Кари получил штраф от стюардов этапа в Бахрейне за свой опасный пилотаж после финиша гонки, сообщает RaceFans.
После окончания спринтерской гонки Кари промахнулся мимо заезда на пит-лейн. В такой ситуации Нико решил развернуться и проехал по трассе порядка 50 метров в обратном направлении.
«Во время слушаний гонщик осознал свою ошибку и согласился с ней. Стюарды посчитали такой манёвр очень опасным», — говорится в решении о штрафе.
Стюарды решили оштрафовать Кари потерей пяти позиций на стартовой решётке. Таким образом, вместо 25-й позиции Нико будет стартовать 29-м, так как Куш Майни начнёт гонку с пит-лейна.
Формула-3. Бахрейн. Гонка:
1. Исак Хаджар («Хайтек») — 37.30,285.
2. Оливер Берман («Према») +1,589.
3. Александр Смоляр («МП Моторспорт») +3,593.
4. Зейн Мэлони («Трайдент») +5,649.
5. Артур Леклер («Према») +6,664.
6. Зак О'Салливан («Карлин») +8,850.
7. Кайо Коллет («МП Моторспорт») +9,140.
8. Кайлен Фредерик («Хайтек») +11,479.
9. Хуан Мануэль Корреа («АРТ») +12,153.
10. Давид Видалес («Кампос») + 19,134.
- 19 марта 2022
-
23:57
-
23:04
-
22:58
-
22:50
-
22:46
-
22:41
-
22:37
-
22:31
-
21:50
-
21:46
-
21:39
-
21:36
-
21:34
-
21:21
-
21:17
-
20:34
-
20:25
-
20:24
-
20:20
-
19:56
-
19:04
-
18:32
-
17:26
-
16:50
-
16:00
-
15:01
-
15:00
-
13:47
-
13:34
-
12:09
-
12:00
-
11:24
-
10:34
-
09:29
-
01:04