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Гонщика Формулы-3 жёстко наказали за езду по трассе в обратном направлении

Гонщика Формулы-3 жёстко наказали за езду по трассе в обратном направлении
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Гонщик Формулы-3 Нико Кари получил штраф от стюардов этапа в Бахрейне за свой опасный пилотаж после финиша гонки, сообщает RaceFans.

После окончания спринтерской гонки Кари промахнулся мимо заезда на пит-лейн. В такой ситуации Нико решил развернуться и проехал по трассе порядка 50 метров в обратном направлении.

«Во время слушаний гонщик осознал свою ошибку и согласился с ней. Стюарды посчитали такой манёвр очень опасным», — говорится в решении о штрафе.

Стюарды решили оштрафовать Кари потерей пяти позиций на стартовой решётке. Таким образом, вместо 25-й позиции Нико будет стартовать 29-м, так как Куш Майни начнёт гонку с пит-лейна.

Формула-3. Бахрейн. Гонка:

1. Исак Хаджар («Хайтек») — 37.30,285.
2. Оливер Берман («Према») +1,589.
3. Александр Смоляр («МП Моторспорт») +3,593.
4. Зейн Мэлони («Трайдент») +5,649.
5. Артур Леклер («Према») +6,664.
6. Зак О'Салливан («Карлин») +8,850.
7. Кайо Коллет («МП Моторспорт») +9,140.
8. Кайлен Фредерик («Хайтек») +11,479.
9. Хуан Мануэль Корреа («АРТ») +12,153.
10. Давид Видалес («Кампос») + 19,134.

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