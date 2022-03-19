Бинотто: мы же «Феррари», все ждали, что мы вернёмся в лидеры

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто поделился впечталениями от квалификации Гран-при Бахрейна, в которой Шарль Леклер выиграл поул, а Карлос Сайнс показал третий результат.



«Думаю, что нас ждёт плотная борьба, и так будет на протяжении всего сезона. Я надеюсь на это. Мне приятно видеть новые машины и то, что они так непохожи. Приятно, что мы так близки по скорости, это обещает хорошие гонки, которые вам понравятся.



Мы пока полностью оправдываем свои ожидания, мы добились этого. Но мы же „Феррари“, все ждали, что мы вернёмся в лидеры. После столь трудных лет мы собрались и провели много работы на заводе. Конечно, завтра новый день, но, думаю, будет ещё сложнее. Впереди длинная гонка, может произойти всякое, но квалификация показала, что у нас есть скорость», — приводит слова Бинотто Sky Sports.