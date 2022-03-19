Вольф высказался об уровне моторов «Мерседеса» на фоне конкурентов

Руководитель автоспортивной программы «Мерседеса» Тото Вольф высказался на тему уровня немецких моторов по сравнению с двигателями конкурентов.



«Очень трудно в данный момент судить о производительности силовых блоков. Наши данные показывают, что у наших машин большее лобовое сопротивление, чем у всех остальных, и вы можете видеть, что мы теряем время на стартовой прямой, но не так много в других местах трассы. Так что нам нужно всё оценить после первой пары гонок и посмотреть, хватает нам мощности или нет.



Если говорить реалистично, нам сейчас не хватает примерно полсекунды на круге. Посмотрим, как будет завтра. Что бы ни случилось, мы получим ценный опыт. Мы уже бывали в сложных ситуациях в прошлом, когда у «Феррари» был очень мощный силовой блок, а в прошлом году мы проигрывали Максу четыре десятые в первой гонке. Нам просто нужно работать и отыгрывать скорость», — приводит слова Вольфа пресс-служба «Мерседеса».

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