Тото Вольф объяснил, почему «Мерседес» теряет время на круге

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал итоги квалификации Гран-при Бахрейна.



«Я думаю, стоит быть реалистами относительно нашего уровня производительности. Сейчас мы на третьем месте. Льюис сделал всё, что мог. Джорджа, похоже, мы запутали относительно последней попытки. Мы посоветовали ему поднажать после выезда из боксов, из-за чего он не смог воспользоваться преимуществом новых шин на быстром круге.



Сложно судить, где мы теряем. У нас больше лобового сопротивления, и мы проигрываем на главной прямой, однако не на остальных прямых. После первых двух гонок мы оценим, достаточно ли у нас мощности, прежде чем указывать пальцем на другие области. Думаю, мы отстаём на семь десятых. В третьем сегменте мы провели только одну попытку на свежих шинах, так что могли прибавить ещё на пару десятых. В итоге дефицит — полсекунды. Посмотрим, что будет завтра. Я немного опасаюсь результатов гонки, но в любом случае это будет частью процесса обучения», — приводит слова Тото Вольфа RacingNews365.