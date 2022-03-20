Алонсо призвал «Альпин» к стремительной доработке машины

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо прокомментировал итоги квалификации Гран-при Бахрейна, которую он закончил на девятой позиции.



«Мы сражались за топ-10 обеими машинами. Это в каком-то смысле облегчение, работа в межсезонье получилась очень успешной. Теперь нам нужно как можно быстрее развивать болид. Все команды сейчас начнут серьёзно дорабатывать болиды, поэтому за пределами трассы тоже нужно действовать быстро.



Нам необходимо по максимуму включаться на базах и оперативно поставлять новинки. У команды уже есть хорошие идеи, но я думаю, что подобная ситуация сейчас у всех. В первые месяцы все команды ждут серьёзные изменения. Нужно быть уверенными, что новые детали работают, надеюсь, мы сможем сократить отставание. Мы проигрываем лидерам больше секунды, а это довольно много», — приводит слова Алонсо RaceFans.