Жак Вильнёв назвал фаворита нынешнего сезона Формулы-1. Это не Ферстаппен и не Леклер
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Чемпион Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв поделился мыслями о фаворите нынешнего сезона «Королевских гонок».
«Я бы назвал фаворитом Сайнса. В прошлом году он уже показал, на что способен, пусть даже у него и нет скорости Леклера. Убеждён, что теперь, имея в наличии быструю машину, он будет ездить спокойнее. Кто знает, не начнётся ли сейчас настоящая битва между ними обоими?
Каждый из них здесь для того, чтобы победить. У обоих есть сильные и слабые стороны. Разница лишь в том, что у одного есть контракт на много лет и в этом плане он защищён, в то время как у другого его нет. Так что для Сайнса очень важно победить», — приводит слова Вильнёва La Gazzetta dello Sport.
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