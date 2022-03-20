Тото Вольф ответил, может ли «Мерседес» вернуться к старой версии машины

Руководитель автоспортивной программы «Мерседеса» Тото Вольф признался, что осознал проблемы с нынешней версии автомобиля слишком поздно, но при этом исключил возврат команды к прежней его версии.
«Когда мы вывели машину на трассу в Бахрейне, то были действительно удивлены возникшими у нас проблемами. Потребовалось некоторое время, чтобы понять их причину. Есть ли шанс, что мы вернёмся к старой версии автомобиля? Нет, мы придерживаемся текущей концепции и твёрдо верим, что выбрали правильный путь.
Нынешнее положение дел никак нельзя назвать катастрофой, но это ставит нас перед совершенно иной задачей, чем все предыдущие годы. Сейчас мы третьи и сохраняем оптимизм после результатов в квалификации. Да, если бы мне рассказали обо всём этом в прошлом году, я бы ответил, что это неудовлетворительно. Но сегодня мы имеем, что имеем — такова суровая реальность. Теперь мы знаем нашу цель», — приводит слова Вольфа The Race.
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