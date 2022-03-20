Шестикратный чемпион MotoGP Марк Маркес госпитализирован после падения на ГП Индонезии

Шестикратный чемпион MotoGP, испанский мотогонщик Марк Маркес доставлен в больницу после падения на Гран-при Индонезии. Об этом сообщается на официальном сайте чемпионата.



У Маркеса диагностировано сотрясение мозга в результате падения на седьмом повороте, случившегося во время разминки в преддверии воскресной гонки на Гран-при Индонезии.

Фото: https://twitter.com/MotoGP

Сообщается, что Марк потерял управление на скорости приблизительно 190 км/ч, упав и ударившись головой. В настоящее время здоровью испанского мотогонщика ничего не угрожает. Маркес будет готовиться к Гран-при Аргентины, который состоится с 2 по 3 апреля.

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