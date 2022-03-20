Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Шарль Леклер на примере «Альфа Таури» и «Хааса» заявил о прогрессе моторов «Феррари»

Шарль Леклер на примере «Альфа Таури» и «Хааса» заявил о прогрессе моторов «Феррари»
Комментарии

Пилот «Феррари» Шарль Леклер выразил мнение, что результаты, показанные командами «Альфа Таури» и «Хаас» в квалификации Гран-при Бахрейна, доказывают факт того, что двигатели «Феррари» обладают высоким качеством.

«Я ещё не видел всех данных по итогам квалификации, но уже сейчас определённо можно сказать, что они лучше, чем в прошлом году. Мы движемся в правильном направлении.

Кроме того, мне кажется, что «Хаас» и «Альфа Таури» демонстрируют, что мы сделали шаг вперёд. Конечно, не стоит недооценивать проделанную ими работу, потому что они также были очень быстры в поворотах. Полагаю, что это комбинация нескольких факторов – автомобиля и двигателя», —приводит слова Леклера Motorsport.

«Альфа Таури» и «Хаас» являются клиентами «Феррари» и пользуются её силовыми установками.

Новость по теме
Леклер выиграл квалификацию Гран-при Бахрейна, Ферстаппен — второй, Хэмилтон — пятый
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022