Шарль Леклер на примере «Альфа Таури» и «Хааса» заявил о прогрессе моторов «Феррари»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер выразил мнение, что результаты, показанные командами «Альфа Таури» и «Хаас» в квалификации Гран-при Бахрейна, доказывают факт того, что двигатели «Феррари» обладают высоким качеством.



«Я ещё не видел всех данных по итогам квалификации, но уже сейчас определённо можно сказать, что они лучше, чем в прошлом году. Мы движемся в правильном направлении.



Кроме того, мне кажется, что «Хаас» и «Альфа Таури» демонстрируют, что мы сделали шаг вперёд. Конечно, не стоит недооценивать проделанную ими работу, потому что они также были очень быстры в поворотах. Полагаю, что это комбинация нескольких факторов – автомобиля и двигателя», —приводит слова Леклера Motorsport.



«Альфа Таури» и «Хаас» являются клиентами «Феррари» и пользуются её силовыми установками.